Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrgäste nach Vorfall in Bus gesucht

Warburg (ots)

Bereits am Dienstag, 17. Juni, gegen 20:30 Uhr, kam es am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Warburg zu einem Vorfall in einem Linienbus. Ein Mann sprühte dabei eine unbekannte Flüssigkeit in den Fahrgastraum. Die Identität des Mannes ist der Polizei bekannt. Zur weiteren Aufklärung des Geschehens suchen die Ermittler jedoch noch Fahrgäste, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Bus befanden und als Zeugen Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

