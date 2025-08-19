Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pferd verursacht Verkehrsunfall

Beverungen (ots)

Ein entlaufenes Pferd hat am Montag, 18. August, in Beverungen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch und das Tier verletzt wurden. Gegen 11.10 Uhr wollte eine 48-jährige Frau ihr Pferd von einer Koppel im Stadtgebiet führen, als sich das Tier vom Halfter losriss und in Richtung Innenstadt davonlief. Über den Weseranger und den Weserradweg gelangte das Pferd schließlich auf die Bahnhofstraße. Dort kollidierte es mit einem Ford Fiesta, der stadtauswärts unterwegs war. Ein 29-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt und konnte ambulant vor Ort behandelt werden. Das Pferd prallte auf die Motorhaube, stürzte auf die Fahrbahn und setzte anschließend seinen Lauf in Richtung Innenstadt fort. Passanten gelang es schließlich an der Einmündung Lange Straße/Mühlenstraße, das schwerverletzte Tier einzufangen und an die Halterin zu übergeben. Ein Tierarzt versorgte das Pferd. Am Ford entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro./rek

