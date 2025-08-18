PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 11-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen nach Badeunfall

Höxter (ots)

Am Montag, 11. August, kam es im Freibad in Höxter zu einem tragischen Badeunfall. Ein 11-Jähriger aus Höxter wurde regungslos im Wasser entdeckt. Badegäste sowie das Aufsichtspersonal leiteten sofort Rettungsmaßnahmen ein, der Junge wurde in ein Krankenhaus mit einem Hubschrauber geflogen. Trotz intensiver medizinischer Behandlung erlag der 11-Jährige am Freitag, 15. August, seinen schweren Verletzungen. Die Eltern entschieden sich in dieser schweren Situation, die Organe ihres Sohnes spenden zu lassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen gehen die Ermittler von einem tragischen Unglücksfall ohne Fremdeinwirkung aus. Die Polizei Höxter spricht den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

