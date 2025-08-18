Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 11-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen nach Badeunfall

Höxter (ots)

Am Montag, 11. August, kam es im Freibad in Höxter zu einem tragischen Badeunfall. Ein 11-Jähriger aus Höxter wurde regungslos im Wasser entdeckt. Badegäste sowie das Aufsichtspersonal leiteten sofort Rettungsmaßnahmen ein, der Junge wurde in ein Krankenhaus mit einem Hubschrauber geflogen. Trotz intensiver medizinischer Behandlung erlag der 11-Jährige am Freitag, 15. August, seinen schweren Verletzungen. Die Eltern entschieden sich in dieser schweren Situation, die Organe ihres Sohnes spenden zu lassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen gehen die Ermittler von einem tragischen Unglücksfall ohne Fremdeinwirkung aus. Die Polizei Höxter spricht den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus./rek

