Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit verletztem Kind

Höxter (ots)

Am Samstag den 14.08.2025, kam es in der Fußgängerzone in Höxter gegen 18:00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 8-jähriges Kind verletzt wurde.

Ein E-Scooter, besetzt mit zwei 17-jährigen, befuhr den Marktplatz und stieß im Bereich der Wasserspiele aus noch unbekannter Ursache mit dem 8-jährigen Mädchen zusammen.

Das Kind wurde hierbei leicht am rechten Bein verletzt und kam zur weiteren Abklärung ins St. Ansgar Krankenhaus.

