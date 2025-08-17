POL-HX: Unfall mit verletztem Kind
Höxter (ots)
Am Samstag den 14.08.2025, kam es in der Fußgängerzone in Höxter gegen 18:00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 8-jähriges Kind verletzt wurde.
Ein E-Scooter, besetzt mit zwei 17-jährigen, befuhr den Marktplatz und stieß im Bereich der Wasserspiele aus noch unbekannter Ursache mit dem 8-jährigen Mädchen zusammen.
Das Kind wurde hierbei leicht am rechten Bein verletzt und kam zur weiteren Abklärung ins St. Ansgar Krankenhaus.
