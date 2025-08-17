PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Unfall mit verletztem Kind

Höxter (ots)

Am Samstag den 14.08.2025, kam es in der Fußgängerzone in Höxter gegen 18:00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 8-jähriges Kind verletzt wurde.

Ein E-Scooter, besetzt mit zwei 17-jährigen, befuhr den Marktplatz und stieß im Bereich der Wasserspiele aus noch unbekannter Ursache mit dem 8-jährigen Mädchen zusammen.

Das Kind wurde hierbei leicht am rechten Bein verletzt und kam zur weiteren Abklärung ins St. Ansgar Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1
https://hoexter.polizei.nrw/
222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

