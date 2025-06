POL-WES: Dinslaken - Mann leistet bei Ingewahrsamnahme Widerstand und beleidigt Einsatzkräfte

Wesel (ots) - Am Montagnachmittag (23.06.) meldete ein Schiffsführer eine leblos treibende Person im Rhein. An der Lokalisierung war auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligt. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die Person in Höhe der Rheinpromenade in Wesel bergen. Die Person war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Die Kriminalpolizei hat die ...

