Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Leiche aus dem Rhein bei Wesel geborgen - Kriminalpolizei ermittelt

Wesel (ots)

Am Montagnachmittag (23.06.) meldete ein Schiffsführer eine leblos treibende Person im Rhein. An der Lokalisierung war auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligt. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die Person in Höhe der Rheinpromenade in Wesel bergen.

Die Person war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen sowie zur Todesursache aufgenommen. Bei der Person handelt es sich um einen bislang nicht identifizierten Mann.

Eine Obduktion ist für Montag, den 30.06.2025, terminiert.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell