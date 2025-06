POL-WES: Wesel- Kreispolizeibehörde Wesel jetzt mit eigenem WhatsApp-Kanal

Dinslaken (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 18.06.2025, 17 Uhr bis Freitag, 20.06.2025, 07:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in zwei Lagerhallen an der Friedrich-List-Straße. Die Täter gelangten durch das Aufhebeln der Eingangstüren in die Hallen. Im Inneren brachen die Täter zudem weitere Vorhängeschlösser von zusätzlich gesicherten ...

