Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Firma mit Entwendung eines Firmenfahrzeugs - Zeugensuche

Wesel (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 18.06.2025, 14 Uhr bis Samstag, den 21.06.2025, 07:40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Krengelstraße ein und entwendeten einen Kastenwagen sowie einen Aufsitzrasenmäher, diverse Werkzeuge und Akkus.

Die Täter bogen zunächst ein Tor zum Gelände auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Im weiteren Verlauf stemmten die Täter die Eingangstür zum Gebäude auf. In einer Halle, in der Firmenfahrzeuge abgestellt waren, versetzten sie Fahrzeuge und stahlen daraus Werkzeuge und Akkus in unbekanntem Umfang.

Des Weiteren entwendeten die Täter einen Kastenwagen der Marke Opel Vivaro und einen Aufsitzrasenmäher der Marke Stiga. Der Kastenwagen führt das Kennzeichen "DIN-RP 5".

Wer kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Kastenwagens machen oder hat auffällige Beobachtungen im Bereich des Gewerbegiebts Krengelstraße gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 250621-1003

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell