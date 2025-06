POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Einbruch in Schulgebäude

Wesel (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 18.06.2025, 14 Uhr bis Samstag, den 21.06.2025, 07:40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Krengelstraße ein und entwendeten einen Kastenwagen sowie einen Aufsitzrasenmäher, diverse Werkzeuge und Akkus. Die Täter bogen zunächst ein Tor zum Gelände auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Im weiteren ...

