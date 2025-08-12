Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - Zwei Personen verletzt

Steinheim (ots)

Am Montagabend, 11. August, kam es auf der L823/ Wöbbeler Straße in Steinheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw und ein Kleinkraftrad kollidierten im Kreuzungsbereich. Gegen 22.05 Uhr fuhr eine 17-Jährige aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem Kleinkraftrad auf der L823 von der Bundesstraße in Richtung Billerbeck. Auf Höhe Wöbbeler Straße beabsichtigte sie links in Richtung Steinheim abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg mit einem Ford auf der Wöbbeler Straße in Richtung Steinheim. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 21-Jährige die junge Fahrerin, als er die Landstraße passierte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen per Krankenwagen in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro./rek

