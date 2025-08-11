Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw überschlägt sich - Fahrer verletzt

Nieheim (ots)

Am Sonntag, 10. August, kam es auf der L951 zwischen Oeynhausen und Merlsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Paderborn mit einem BMW die Landstraße in Fahrtrichtung Merlsheim. In einer Rechtskurve verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem stark beschädigten Pkw und versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L951 komplett gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes und von Zeugenaussagen ordnete eine Richterin nach Anregung der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Fahrzeugs an. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell