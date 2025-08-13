PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Höxter (ots)

Am Dienstag, 12. August, kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Einmündung B64 / K45 in Höxter. Eine 72-Jährige aus Höxter befuhr mit ihrem Nissan die K45 aus Richtung Lüchtringen und wollte nach links auf die B64 einbiegen. Zeitgleich näherte sich ein 21-jähriger Fahrer eines Ford auf der B64 in Fahrtrichtung Stahle. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Seniorin den bevorrechtigten Ford, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

