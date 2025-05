Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrzeugbrand durch Feuerwerksbatterie.

Oberndorf am Necker, Ortsteil Bochingen. (ots)

Einen vermutlich unerwarteten Verlauf nahm eine Veranstaltung in Oberndorf am Necker, Bereich Bochingen. Anlässlich seiner Hochzeit veranstaltete der 30-jährige Bräutigam ein Feuerwerk auf dem Parkplatz des örtlichen Sportplatzes. Anschließend schob er die abgebrannte und leere Feuerwerksbatterie unter seinen eigenen PKW Seat Cupra. Die vermutlich nicht vollständig erloschenen Reste der Feuerwerksbatterie fingen im weiteren Verlauf an zu brennen, woraufhin auch der PKW in Brand geriet und vollständig zerstört wurde. Zwei weitere Fahrzeuge, welche im Nahbereich geparkt waren, wurden durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt.

Der Sachschaden wird auf ca. 25.000,00 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eröffnet. Ob das Feuerwerk angemeldet war ist hierbei ebenso Bestandteil der Ermittlungen, wie auch die Überprüfung, ob Sicherheitsbestimmungen verletzt wurden.

Die Feuerwehr Oberndorf war mit 3 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

