POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Straßenverkehrsgefährdung in Schramberg - Zeugenaufruf (16.05.2025)

Engen (ots) - Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Brandausbruch in der Mühlenstraße in Engen. An einer Doppelhaushälfte geriet der Dachstuhl in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr Engen gelang es, den Brand zu löschen und eine Brandausdehnung zu verhindern. ...

mehr