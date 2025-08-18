Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Motorradunfälle am Wochenende - Fahrer leicht verletzt

Bad Driburg/ Beverungen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreis Höxter zu zwei Motorradunfällen, bei denen die Fahrer jeweils leicht verletzt wurden. Am Freitag, 15. August, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Motorrad die L 755 von Lauenförde in Richtung Würgassen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Am Sonntag, 17. August, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bünde mit einem Motorrad die L 755 von Langeland in Richtung Altenbeken. Vor einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Auch er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad blieb fahrbereit. Der Sachschaden wird ebenfalls auf rund 1.500 Euro geschätzt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell