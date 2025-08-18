PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit E-Scooter in Fußgängerzone - Kind (7) leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Samstag, 16. August, kam es gegen 17.55 Uhr in der Fußgängerzone in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger aus Höxter befuhr verbotswidrig mit einem E-Scooter die Fußgängerzone. Auf dem Fahrzeug befand sich ein weiterer 17-jähriger Bekannter als Mitfahrer. Auf Höhe des Springbrunnens trat ein 7-jähriges Kind unvermittelt hinter diesem hervor. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt. Das Befahren der Fußgängerzone in Höxter ist ausschließlich Radfahrern in Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Für E-Scooter und andere Fahrzeuge gilt dort ein Fahrverbot. Verstöße werden von der Polizei konsequent geahndet./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
