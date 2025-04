POL-MK: Flächenbrand bei Marlin

Iserlohn (ots) - Ein 25 Jahre alter Iserlohner wurde Samstagvormittag um kurz vor halb zwölf am Alten Rathausplatz von zwei Männern angegangen. Sie saßen mit einer Dame auf einer Bank und pöbelten den Iserlohner an, dann nahmen die zwei Männer den Iserlohner in den Schwitzkasten und schlugen ihn mit Fäusten. Der Iserlohner wehrte sich und die Männer liefen in Richtung der Theodor-Heuss-Ringes davon, nun sucht die ...

mehr