Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bremsen und Keil gelöst: Anhänger rollt über Felder und Landstraße - Polizei sucht Zeugen

POL-HX: Bremsen und Keil gelöst: Anhänger rollt über Felder und Landstraße - Polizei sucht Zeugen
Beverungen (ots)

Unbekannte Täter haben an einem abgestellten Rundballenanhänger manipuliert und dadurch einen gefährlichen Vorfall ausgelöst. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten Unbekannte zwischen Samstag, 16. August, 15 Uhr, und Montag, 18. August, 6.30 Uhr, die Bremse sowie einen Keil an einem Anhänger, der auf einem Feld oberhalb der L863 bei Beverungen-Tietelsen abgestellt war. Der Rundballenanhänger setzte sich daraufhin selbstständig in Bewegung, rollte den Hang hinab, überquerte die L863 und kam schließlich auf einem darunterliegenden Feld zum Stillstand. Die Deichsel grub sich dabei in den Boden, wodurch der Anhänger gestoppt wurde. Ohne diesen Umstand hätte er unkontrolliert weiterrollen können. Am Anhänger entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Vorfall wurde am Montagmorgen bemerkt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Beverungen-Tietelsen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

