Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer stürzt in Kurve und verletzt sich am Bein

Fulda (ots)

Am Freitagmorgen (06.06.) befuhr gegen 11:40 Uhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Hünfelden (Limburg-Weilburg) in Neuhof-Hattenhof die Büchenberger Str. und kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers beim Durchfahren einer Kurve zu Fall. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und am Motorrad entstand Sachschaden von mindestens 300 EUR.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell