POL-HX: PKW rollt in die Weser

Höxter (ots)

Am Sonntagnachmittag rollte ein PKW im Bereich des Freibades Höxter in die Weser.

Der Grund war offensichtlich die fehlende Absicherung des Fahrzeugs gegen Wegrollen.

Das Auto musste von einer Spezialfirma mithilfe eines Krans geborgen werden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Betriebsstoffe gelangten nicht in die Weser.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

