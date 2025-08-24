PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: PKW rollt in die Weser

Höxter (ots)

Am Sonntagnachmittag rollte ein PKW im Bereich des Freibades Höxter in die Weser.

Der Grund war offensichtlich die fehlende Absicherung des Fahrzeugs gegen Wegrollen.

Das Auto musste von einer Spezialfirma mithilfe eines Krans geborgen werden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Betriebsstoffe gelangten nicht in die Weser.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222

https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

