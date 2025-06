POL-HB: Nr.: 0406 --Ferien ohne Sorgen - So bleibt Ihr Zuhause auch im Urlaub sicher!

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: Sommer 2025

Der Sommer steht vor der Tür: Am 3. Juli beginnen in Bremen die Schulferien und für viele heißt es dann "ab in den Urlaub". Doch während Sie die wohlverdiente Auszeit genießen, lauern ungebetene Gäste oft nur darauf, Ihr Zuhause zu besuchen. Ein überquellender Briefkasten, der ungemähte Rasen oder dauerhaft heruntergelassene Rollläden sind klare Hinweise für Einbrecher, dass niemand zu Hause ist.

Einbrecher sind oft keine 'Profis', sondern Gelegenheitstäter, die auf einfachem Wege ins Haus gelangen wollen. Mit wenigen, aber effektiven Maßnahmen können Sie Ihr Zuhause jedoch vor unerwünschten Besuchern schützen.

Worauf Sie achten sollten, bevor Sie in den Urlaub fahren:

Verschaffen Sie Ihrem Zuhause ein bewohntes Aussehen: Ein wichtiger Tipp: Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Ein überfüllter Briefkasten und Rollläden, die den ganzen Tag unten bleiben, sind perfekte Einladungen für Einbrecher. Informieren Sie daher Ihre Nachbarn und bitten Sie sie, den Briefkasten zu leeren, die Rollläden zu öffnen und zu schließen oder die Mülltonnen an die Straße zu stellen. Wenn Sie nicht nach Hause kommen, helfen solche kleinen Maßnahmen, die Aufmerksamkeit von Dieben abzulenken.

Nutzen Sie Technik:

Zeitschaltuhren für Beleuchtung und elektronische Rollläden mit Zeitsteuerung sind einfache, aber wirkungsvolle Mittel, um Anwesenheit vorzutäuschen. So scheint es, als wäre immer jemand zu Hause.

Vorsicht bei sozialen Medien:

Auch Einbrecher durchforsten Facebook, X und Co., um herauszufinden, welche Wohnungen und Häuser leer stehen. Vermeiden Sie es, während Ihrer Abwesenheit in sozialen Netzwerken von Ihrem Urlaub zu posten.

Schließen Sie alle Fenster und Türen:

Gekippte Fenster sind offene Fenster! Vergessen Sie nicht, alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren vor der Abreise zu schließen und abzuschließen. Einfache Mechanismen wie ein abschließbarer Fenstergriff können helfen, ungebetene Gäste fernzuhalten. Und: Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher haben ein sehr gutes Auge für "gut versteckte" Schlüssel.

Sicherheitstechnik:

Um es Einbrechern noch schwerer zu machen, empfehlen wir die Installation von mechanischen Sicherungen an Fenstern und Türen. Zusätzliche Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen, die bei einem Einbruchsversuch Alarm schlagen und Sie sofort benachrichtigen.

Und denken Sie auch an Ihre Nachbarn:

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, informieren Sie bitte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110. Ein aufmerksamer Nachbar kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, ein Einbruchsdelikt zu verhindern.

Präventionsberatung der Polizei Bremen:

Wussten Sie, dass Sie sich kostenlos von unserem Präventionsteam beraten lassen können? Wir bieten Beratungen an, damit Sie mit einem sicheren Gefühl in den Urlaub fahren können. Die "Checkliste für den sicheren Urlaub" sowie die Broschüre "Sicher wohnen - Einbruchschutz" sind im Präventionszentrum der Polizei Bremen erhältlich oder online unter www.polizei.bremen.de einsehbar.

Schützen Sie Ihr Zuhause - damit der Urlaub nicht nur erholsam, sondern auch sicher bleibt!

