POL-HX: Zusammenstoß auf Feldweg - Eine Person schwer verletzt

Nieheim (ots)

Am Samstag, 23. August, kam es gegen 9.20 Uhr auf einem Feldweg zwischen Eversen und Nieheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 36-jähriger Mann aus Nieheim fuhr mit seinem Opel in Richtung der Kreisstraße 4. Kurz vor der Einmündung kam ihm ein 35-jähriger Nieheimer mit einem Suzuki entgegen. Beide Fahrzeuge stießen auf dem Feldweg zusammen. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

