Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Farbeimer fällt auf Fahrbahn - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Warburg (ots)

Am Montag, 18. August, gegen 14:40 Uhr verlor ein 69-Jähriger aus Warburg einen Farbeimer auf der Bonenburger Straße in Warburg-Rimbeck. Der Fahrer war mit seinem Ford Fiesta unterwegs, als sich der Farbeimer aus dem Kofferraum löste und auf die Fahrbahn fiel. Die Farbe verteilte sich auf der Straße. Noch bevor die Polizei eintraf, fuhren augenscheinlich mehrere Fahrzeuge durch die ausgetretene Farbe. Dabei könnten Schäden an den Fahrzeugen entstanden sein. Die Polizei bittet betroffene Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

