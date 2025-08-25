PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Farbeimer fällt auf Fahrbahn - Polizei sucht mögliche Geschädigte

  • Bild-Infos
  • Download

Warburg (ots)

Am Montag, 18. August, gegen 14:40 Uhr verlor ein 69-Jähriger aus Warburg einen Farbeimer auf der Bonenburger Straße in Warburg-Rimbeck. Der Fahrer war mit seinem Ford Fiesta unterwegs, als sich der Farbeimer aus dem Kofferraum löste und auf die Fahrbahn fiel. Die Farbe verteilte sich auf der Straße. Noch bevor die Polizei eintraf, fuhren augenscheinlich mehrere Fahrzeuge durch die ausgetretene Farbe. Dabei könnten Schäden an den Fahrzeugen entstanden sein. Die Polizei bittet betroffene Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

