LPI-NDH: Lkw-Fahrer kollidiert mit Telekommunikationsmast

Böseckendorf (ots)

Zur Kollision eines Lkws mit einem Telekommunikationsmast kam es am Dienstagvormittag in der Dorfstraße. Hier fuhr der Lkw samt Auflieger rückwärts gegen den Mast. Der Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei sowie den Fahrer des Gespanns. Der Mann begab sich zur Unfallstelle zurück und machte den Polizeibeamten bekannt, dass er den Unfall nicht bemerkt habe. Am Telekommunikationsmast entstand Sachschaden. Die Beamten leiteten das entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

