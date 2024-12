Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Betrug

Hemer (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Kellereinbrüche aufgenommen. An der Richard-Wagner-Straße wurde in der Nacht zum Tür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Anschließend durchsuchten der oder die Täter drei Kellerräume. Gestohlen wurde unter anderem eine Ecoflow-Powerstation für Campingwagen. Im Laufe des Vormittags gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Jübergstraße, öffneten gewaltsam mehrere Abteile und durchwühlten sie.

Eine 79-jährige Seniorin soll mehrere tausend Euro für eine Teppichreinigung bezahlen. Die Frau hatte auf einen Werbeprospekt reagiert und bei dem Teppichreiniger angerufen. Sie verluden die Teppiche und nannten den stolzen Reinigungspreis. Die Frau unterzeichnete den Auftrag und ließ die drei Teppichreiniger fahren. Im Nachhinein fühlt sie sich überrumpelt. Der Sohn erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun ermittelt wegen des Verdachts eines Betrugs. Vor Auftragsvergaben sollten sich Betroffene über übliche Preise für Reinigungsarbeiten informieren und Angebote einholen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell