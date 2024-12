Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand und Raub

Menden (ots)

Handtaschenraub

Am Donnerstagnachmittag wurde einer 78 Jahre alten Mendenerin gegen 17:40 Uhr die Handtasche an der Kaiserstraße geraubt. Sie war zu Fuß in Richhtung Daimlerstraße unterwegs, als der Unbekannte sie von hinten im Laufen überholte die Handtasche aus der rechten Hand riss. Er war dunkel bekleidet und trug Kapuze, nun ist er im Besitz von dem Handy, dem Portemonnaie samt Bargeld und Karten, sowie anderer persönlicher Gegenstände der Seniorin. Trotz schneller Fahndung konnte der Täter nicht mehr in der Nähe angetroffen werden, die Polizei sucht daher nun nach Zeugen. (lubo)

Brand

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete am Donnerstagabend im Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Mühlenbergstraße Flammen und rief die Polizei. Die Polizeibeamten konnten zunächst von außen kein Feuer feststellen. Als sie aber an der betreffenden Wohnung klingelten, öffnete ihnen der mit Ruß bedeckte Bewohner. Die Beamten identifizierten mehrere erloschene Brandherde. Im Badezimmer stand Wasser auf dem Boden. Der verwirrte Bewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte keine aktiven Feuer oder Glutnester feststellen. Die Stadtwerke überprüften Schäden an Leitungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. (cris)

