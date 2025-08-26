Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrbahn verlassen und verletzt

Appenrode (ots)

Die Kreisstraße 2 befuhr am Dienstagmorgen eine Kleinwagenfahrerin zwischen Appenrode und Ilfeld. Die 32-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich gegen 07.10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr die Fahrzeugführerin ein Verkehrszeichen und stieß im Straßengraben gegen einen Erdwall. Die Frau wurde hierdurch verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Die Fahrzeugfront des Fahrzeugs wurde erheblich beschädigt, sodass das Auto abgeschleppt werden musste. Es kam für etwa zwei Stunden zu Einschränkungen des Straßenverkehrs.

