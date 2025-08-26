Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schulwegsicherung in Nordthüringen

Nordthüringen (ots)

In den ersten Wochen des neuen Schuljahres galt es für die vier Polizeidienststellen in den Nordthüringer Landkreisen sich an der Schulwegsicherung der Abc-Schützen zu beteiligen. Hier leisteten die Beamten etwa 400 Einsatzstunden, um an nahezu jeder Schule im Einzugsgebiet Präsenz zu zeigen und die Verkehrsteilnehmer gezielt zu sensibilisieren, da nach den Sommerferien eine Vielzahl an Schülern aktiv an dem Straßenverkehr teilnimmt. Die gegenseitige Rücksichtnahme kann dazu führen, dass gefährliche Situation und Verkehrsunfälle vermieden werden können.

Zu den Kontrolltätigkeiten zählten unter anderem Geschwindigkeitskontrollen. Hierbei konnten 324 Verstöße vor den Schulen festgestellt werden. Gegen die zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmer wurden 62 Bußgeldverfahren eingeleitet und ein Fahrverbot verhängt.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden auch allgemeine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Im überwiegenden Maß machten die eingesetzt Beamten von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch und ermahnten die Verkehrsteilnehmer im Rahmen eines verkehrserzieherischen Gesprächs. In mehr als zehn Fällen wurden dennoch Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und Verwarngelder bzw. Bußgelder erhoben.

