Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Fahrräder

Nordhausen (ots)

Ungebetene Gäste hatte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Alten Tor in dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Widerrechtlich betraten die Täter das Tiefgeschoss, in dem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem betreffenden Keller verschafften. Aus dem Inneren erbeuteten die Unbekannten zwei schwarze Fahrräder. Hierzu zählten ein Giant Propel Rennrad sowie ein Scott Mountainbike im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Vor Ort sicherten Beamte des Inspektionsdienstes Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0221764

