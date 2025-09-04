LPI-NDH: Nach Ausweichmanöver gegen Fahrzeuggefahren und gestürzt - Radfahrerin verletzt

Mühlhausen (ots) - Stark blutend erschien am Mittwoch ein 56-Jähriger auf der Polizeidienststelle der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und gab an geschlagen worden zu sein. Im Rahmen der weiteren Aufklärung konnte der Tatort ermittelt werden. Im Kittel konnte sodann der Täter durch Beamte der Mühlhäuser Polizei angetroffen werden. Letztendlich kam es im Keller des Mehrfamilienhauses zu einem Streit der Männer, der ...

