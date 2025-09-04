Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Nach Ausweichmanöver gegen Fahrzeuggefahren und gestürzt - Radfahrerin verletzt
Bad Langensalza (ots)
Am Mittwoch befuhr eine 15-jährige Radfahrerin den Fußweg in der Langen Straße. Als eine Katze den Weg kreuzte, wich die Jugendliche dem Tier aus, stieß mit einem parkenden Fahrzeug zusammen und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. An dem BMW-Geländewagen entstand unfallbedingter Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell