PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Ausweichmanöver gegen Fahrzeuggefahren und gestürzt - Radfahrerin verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch befuhr eine 15-jährige Radfahrerin den Fußweg in der Langen Straße. Als eine Katze den Weg kreuzte, wich die Jugendliche dem Tier aus, stieß mit einem parkenden Fahrzeug zusammen und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. An dem BMW-Geländewagen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:27

    LPI-NDH: Männer geraten in Streit und schlagen sich

    Mühlhausen (ots) - Stark blutend erschien am Mittwoch ein 56-Jähriger auf der Polizeidienststelle der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und gab an geschlagen worden zu sein. Im Rahmen der weiteren Aufklärung konnte der Tatort ermittelt werden. Im Kittel konnte sodann der Täter durch Beamte der Mühlhäuser Polizei angetroffen werden. Letztendlich kam es im Keller des Mehrfamilienhauses zu einem Streit der Männer, der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 16:07

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand in leerstehendem Haus - Kripo ermittelt

    Ellrich (ots) - Am Mittwoch, den 27. Augsut 2025, berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses, welcher in der Nordhäuser Straße auf ein weiteres Gebäude teilweise übergegriffen hatte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6105222 Seither ermittelten die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit Hochdruck ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 16:03

    LPI-NDH: Berauscht ohne Fahrerlaubnis - Ermittlungen eingeleitet

    Mühlhausen (ots) - Durch den Hinweis eines Beamten, der sich im Dienstfrei befand, konnten Polizisten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen Autofahrer in der Ammerschen Landstraße feststellen und kontrollieren. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum mehrerer berauschender Mittel hinwies und der Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren