POL-MI: Rennradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Petershagen (ots) - (DM) Am Mittwoch führte die Polizei Minden-Lübbecke umfassende Verkehrskontrollen auf dem Parkplatz "Auf dem Holze" an der B482 durch. Den Hauptfokus legten die Beamten anlässlich der Aktionswoche Roadpol "Truck and Bus" auf die Überprüfung des gewerblichen Güterverkehrs. Dabei wurden 46 Fahrzeuge überprüft - dies betrag im Detail 17 Lkw ...

