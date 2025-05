POL-MI: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Radfahrerin

Minden (ots) - (SN) Am frühen Donnerstagmorgen ist eine Seniorin von einem Einbrecher in ihrem eigenen Haus überrascht worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hatte sich der Unbekannte über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus an der Immenstraße verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht. Gegen fünf Uhr wurde die ...

