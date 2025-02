POL-OL: Explosion einer Brenngastherme - Zwei Verletzte

Oldenburg (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Bürogebäude eingebrochen, die Polizei sucht Zeugen. Der erste Vorfall ereignete sich im Schützenweg in der Zeit von Sonntagabend bis Montagfrüh. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Ein weiterer Einbruch wurde in ...

