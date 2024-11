Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Angriff auf Parkplatz

Rinteln (ots)

Am Dienstag (26.11.2024) gegen 18:50 Uhr ist eine 66-Jährige in ihrem Pkw angegriffen worden. Die Rintelnerin hat nach dem Einkauf in dem Lebensmittelmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße ihre Einkäufe in das Fahrzeug verladen und sich anschließend auf den Fahrersitz gesetzt. Der Täter hat die Beifahrertür geöffnet, sich in den Pkw gesetzt und die Frau mit einem Elektroschocker attackiert, wobei diese leicht verletzt worden ist. Trotz Hilferufen haben keine Passanten eingegriffen. Der Täter hat schließlich von der Dame abgelassen und ist mit einem Pkw von dem Parkplatz geflüchtet. Der Täter wird beschrieben als männlich, 160-170 cm groß und war mit einer gedeckt gelben Jacke bekleidet. Die Polizei in Rinteln hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05751-96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell