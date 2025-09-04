PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen parkendes Auto

Mühlhausen (ots)

In der Allerheiligengasse fand am Mittwochnachmittag ein Autobesitzer sein Fahrzeug mit erheblichen Kratzern auf. Vorangegangen war vermutlich das Handtieren von Unbekannten mit einem Zaun, in dessen Folge das Auto den Schaden nahm. Die eingesetzten Beamten gehen von einer Sachbeschädigung aus, die sich in der Nähe eines Restaurants am Mittwoch in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 15 Uhr ereignet hat.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0230235

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:29

    LPI-NDH: Junger Radfahrer und Auto stoßen zusammen

    Mühlhausen (ots) - Im Lindenbühl kreuzte am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 9-jähriger Junge vor einem Volkswagen die Fahrbahn. Aufgrund des plötzlichen Erscheinens des Radfahrers war es dem Autofahrer trotz Notbremsung nicht möglich die Kollision zu vermeiden. Durch den Aufprall stürzte das Kind und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 9-Jährige kam zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in das ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:28

    LPI-NDH: Nach Ausweichmanöver gegen Fahrzeuggefahren und gestürzt - Radfahrerin verletzt

    Bad Langensalza (ots) - Am Mittwoch befuhr eine 15-jährige Radfahrerin den Fußweg in der Langen Straße. Als eine Katze den Weg kreuzte, wich die Jugendliche dem Tier aus, stieß mit einem parkenden Fahrzeug zusammen und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. An dem BMW-Geländewagen entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:27

    LPI-NDH: Männer geraten in Streit und schlagen sich

    Mühlhausen (ots) - Stark blutend erschien am Mittwoch ein 56-Jähriger auf der Polizeidienststelle der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und gab an geschlagen worden zu sein. Im Rahmen der weiteren Aufklärung konnte der Tatort ermittelt werden. Im Kittel konnte sodann der Täter durch Beamte der Mühlhäuser Polizei angetroffen werden. Letztendlich kam es im Keller des Mehrfamilienhauses zu einem Streit der Männer, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren