Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen parkendes Auto

Mühlhausen (ots)

In der Allerheiligengasse fand am Mittwochnachmittag ein Autobesitzer sein Fahrzeug mit erheblichen Kratzern auf. Vorangegangen war vermutlich das Handtieren von Unbekannten mit einem Zaun, in dessen Folge das Auto den Schaden nahm. Die eingesetzten Beamten gehen von einer Sachbeschädigung aus, die sich in der Nähe eines Restaurants am Mittwoch in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 15 Uhr ereignet hat.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0230235

