Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Omnibus touchiert Pkw und überdachten Fahrradabstellplatz - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 22.20 Uhr, touchierte beim Abbiegen ein Omnibus einen geparkten Pkw sowie einen überdachten Fahrradabstellplatz. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Omnibusses befuhr die Teichstraße und bog nach links in die Spitalstraße ab. Der Fahrer erkannte wohl die Engstelle und versuchte durch Rückwärtsfahren zunächst den Abbiegewinkel zu korrigieren. Beim Wiederanfahren unterschätzte er wohl die Breite des Omnibusses und touchierte in der Spitalstraße einen am rechten Fahrbahnrand und im Halteverbot stehenden Pkw. Die linke Fahrzeugseite des Omnibusses kollidierte dabei mit dem Dach eines Fahrradabstellplatzes, welches samt den beiden Trägern aus dem Boden gerissen wurde und auf den Gehweg kippte. Durch das Umkippen des Daches wurden zwei darunter stehende Fahrräder beschädigt. Personen wurden keine gefährdet oder verletzt. Am Omnibus wurden mehrere Seitenscheiben beschädigt. Der Fahrer des Omnibusses fuhr seine Linie weiter, woraufhin Zeugen die Polizei informierten. Kurze Zeit später konnte der 54-jährige Fahrer des Omnibusses auf seiner Linie angetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund der beschädigten Seitenscheiben wurde ihm von der Polizei eine Weiterfahrt mit Fahrgästen untersagt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

