Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden und Schwörstadt: Rücksichtslose Überholmanöver von zwei Sprinterfahrer - Polizei sucht Zeugen und/oder mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer

Freiburg (ots)

Zwei rücksichtslos überholende Sprinterfahrer wurden der Polizei am Donnerstag, 28.08.2025 gegen 10.50 Uhr auf der B34 zwischen Rheinfelden und Bad Säckingen gemeldet. Einer der Sprinter soll auf Höhe Beuggen nach einer Ampel einen Pkw und den dahinterstehenden Sprinter auf der Gegenfahrbahn überholt haben, obwohl ein Lkw entgegenkam. Dieser musste ausweichen und soll gehupt haben. Im weiteren Verlauf überholte auch der zweite Sprinter den Pkw zwischen Riedmatt und Schwörstadt über die durchgezogene Linie. Beide Sprinter überholten im 30er Bereich in Schwörstadt weitere Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Sprinterfahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623 74040) sucht Verkehrsteilnehmer, die womöglich durch die beiden Sprinterfahrer gefährdet wurden. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell