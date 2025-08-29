PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: FOLGEMELDUNG zu: Buchenbach: Vermisster 32-Jähriger gesucht. Polizei bittet um Mithilfe - HIER: Rücknahme der Fahndung

Buchenbach (ots)

Die Fahndung wird aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse zurückgenommen. Wir bedanken uns für die Mithilfe an der Suche. Die Medienschaffenden werden gebeten, Lichtbild und Name des Vermissten nicht weiter zu verbreiten.

Ursprungsmeldung:

Ein 32-Jähriger Mann wird seit dem 16.08.2025 vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich Buchenbach gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Er wird wie folgt beschrieben:

191 cm groß

61 kg schwer langes, blondes Haar; ggf. zum Zopf gebunden trägt einen Ziegenbart trug zuletzt ein blau-kariertes Hemd und eine lange, beige Stoffhose

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise zum Aufenthalt der nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-1016
A.Faller
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:55

    POL-FR: Stegen: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Unbekannte haben bereits in der Nacht auf Dienstag, 19. August 2025, eine Bushaltestelle in der Zartener Straße sowie den Eingangsbereich des Kollegs St. Sebastian in Stegen mit Graffiti besprüht. Auch diverse Beschilderungen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel.: 07661/97919-0) hat die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:53

    POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Vandalismus auf Soccerfeld - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Vermutlich in dem Zeitraum seit Beginn der Schulsommerferien bis Mittwoch, 20.08.2025, beschädigte eine unbekannte Täterschaft mutwillig Bandenelemente auf dem Soccerfeld der Buchenbrandschule. Um die hochwertigen Bandenelemente zu zerstören bedarf es einer massiven Gewalteinwirkung. Ebenso wurden die Ballfangnetze der Tore zerschnitten. Der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:45

    POL-FR: Kleines Wiesental / Sallneck: Batterien aus Baustellenampeln entwendet

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 26.08.2025, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 07.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft insgesamt vier Lkw-Batterien aus zwei Baustellenampeln. Die Baustellenampeln standen in der Sallnecker Dorfstraße. Um an die Batterien zu gelangen, musste das Behältnis in dem sich die Batterien befanden aufgebrochen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren