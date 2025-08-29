Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: FOLGEMELDUNG zu: Buchenbach: Vermisster 32-Jähriger gesucht. Polizei bittet um Mithilfe - HIER: Rücknahme der Fahndung

Buchenbach (ots)

Die Fahndung wird aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse zurückgenommen. Wir bedanken uns für die Mithilfe an der Suche. Die Medienschaffenden werden gebeten, Lichtbild und Name des Vermissten nicht weiter zu verbreiten.

Ursprungsmeldung:

Ein 32-Jähriger Mann wird seit dem 16.08.2025 vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich Buchenbach gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Er wird wie folgt beschrieben:

191 cm groß

61 kg schwer langes, blondes Haar; ggf. zum Zopf gebunden trägt einen Ziegenbart trug zuletzt ein blau-kariertes Hemd und eine lange, beige Stoffhose

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise zum Aufenthalt der nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

