Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Vandalismus auf Soccerfeld - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich in dem Zeitraum seit Beginn der Schulsommerferien bis Mittwoch, 20.08.2025, beschädigte eine unbekannte Täterschaft mutwillig Bandenelemente auf dem Soccerfeld der Buchenbrandschule. Um die hochwertigen Bandenelemente zu zerstören bedarf es einer massiven Gewalteinwirkung. Ebenso wurden die Ballfangnetze der Tore zerschnitten. Der entstandene Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben und / oder Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell