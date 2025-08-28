PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannte entwenden Pedelecs

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.08.2025 und am Dienstag, 26.08.2025, entwendete eine unbekannte Täterschaft im Stadtgebiet von Lörrach drei Pedelecs. Am Montag, in dem Zeitraum zwischen 17.20 Uhr bis 20.30 Uhr, wurde ein schwarzes Pedelec der Marke KTM entwendet. Es stand angeschlossen an einem Fahrradständer in der Untere Wallbrunnstraße. Der Diebstahlschaden beträgt über 3.000 Euro. Am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 18.40 Uhr, wurde ein silbernes Pedelec, welches an einem Fahrradständer beim Kreiskrankenhaus angeschlossen war, entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Auch am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 23.20 Uhr, wurde auf dem Chesterplatz ein olivgrünes Pedelec der Marke Centurion entwendet. Es stand verschlossen beim Hintereingang eines Kaufhauses. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

