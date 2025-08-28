Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Wildunfall im Naturschutzgebiet Totengrien - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025, kurz nach 21.00 Uhr, kam es auf der Landstraße 137 zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Reh. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße, als in Höhe des Naturschutzgebietes Totengrien ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Pkw kollidierte. Personen wurden keine verletzte. Das Reh verendete vor Ort. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell