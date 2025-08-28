POL-FR: Titisee-Neustadt - Pkw im Vollbrand

Freiburg (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von geschätzt 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag, 27. August 2025, auf der Landesstraße 114 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Teningen und dem Industriegebiet Nimburg ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 63-Jähriger mit seinem Pkw gegen 17:20 Uhr in Richtung Nimburg unterwegs, als er aus bislang ...

