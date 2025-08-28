POL-FR: Titisee-Neustadt - Pkw im Vollbrand
Freiburg (ots)
Am Mittwochnachmittag, 27.08.2025, gegen 16:00 Uhr geriet ein Pkw auf der B31, zwischen Neustadt-Mitte und Abzweigung Schluchsee, aus bislang unbekannter Ursache in Brand, welches schließlich in einem Vollbrand mit Totalschaden endete. Der 53-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Titisee-Neustadt war mit 21 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.
