Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Unadingen, B31 - Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 04:20 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin mit zwei Kleinkindern die B31 aus Richtung Löffingen kommend in Fahrtrichtung Döggingen. Kurz nach der Abfahrt Unadingen geriet die Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin sowie die beiden Kinder im Alter von einem und zweieinhalb Jahren wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell