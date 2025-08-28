Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eschbach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Mittwoch, 27.08.2025, vermutlich zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, soll es in der Straße "In den Mühlematten" auf Höhe der Hausnummer 39 in Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an der Unfallstelle durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer Betonblöcke eines Gartenzauns angefahren und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im weiteren Verlauf vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacherfahrzeug soll es sich um einen Lkw mit blauem Fahrerhaus und Offenburger Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631/1788-0 zu melden.

