POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen am Wochenende

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Emmendingen, Lörrach und Waldshut präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen.

Kontrollstellen mit Überwachung des technischen Zustandes der Motorräder wurden am Freitagnachmittag, 22.08.2025, im Bereich von Sexau und Freiamt im Landkreis Emmendingen eingerichtet. Insgesamt wurden 66 Motorräder und 6 Pkws kontrolliert. Unter anderem wurden einem Pkw-Fahrer sowie zwei Motorradfahrern auf Grund technischer Veränderungen an ihren Fahrzeugen die Weitfahrt untersagt. Dementsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Am Sonntagmorgen, 24.08.2025, führte eine zivile Videostreife der Polizei im Bereich der Bundesstraße 317 und der Landstraße 151 im Landkreis Lörrach Geschwindigkeitskontrollen durch. Wegen Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeiten gelangten drei Motorradfahrer sowie zwei Pkw-Fahrer zur Anzeige. Tagsüber am Sonntag, 24.08.2025, wurden Kontrollstellen an der Landstraße 148 und der Landstraße 151 im Bereich von Todtmoos im Landkreis Waldshut eingerichtet. Unterstützt wurde hierbei die Polizei von zwei Polizisten der Kantonspolizei Aargau/Schweiz. Insgesamt wurden 71 Motorräder und 8 Pkw kontrolliert. 9 Fahrende wurden wegen zu schnellen Fahrens beanstandet, davon 3 Pkw-Fahrer. Der schnellste Motorradfahrer war auf der Landstraße 148 mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 150 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs. 6 Pkws wurden wegen technischer Mängel beanstandet.

