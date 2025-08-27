POL-FR: Gemarkung Todtnau: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab - schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 13.35 Uhr, kam ein 55-jähriger Motorradfahrer von der Landstraße 151 ab und verletzte sich dabei schwer. Der 55-Jährige befuhr die Landstraße 151 talwärts, als er nach Präg in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.
