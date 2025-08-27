Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw fährt beim Einparken über einen Gehweg, durchbricht einen Zaun und kommt auf einem Hügel eines Spielplatzes zum Stehen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 13.40 Uhr, versuchte eine 86-jähriger Pkw-Fahrer in der Lenbachstraße rückwärts in eine seitliche Parklücke einzuparken. Beim Einparken habe er den Widerstand des Bordsteines am Fahrzeugrad bemerkt und soll deshalb übermäßig stark das Gaspedal betätigt haben. Der Pkw fuhr hierdurch nicht nur ruckartig über den Bordstein, sondern ebenso über den Gehweg, durchbrach einen stabilen Holzzaun und fuhr einen etwa zwei Meter hohen Hügel eines Spielplatzes hinauf, wo der Pkw zum Stehen kam. Auf dem Gehweg sollen sich vor unter hinter dem Pkw des 86-Jährigen zwei Frauen mit einer Gruppe von Kindern befunden haben, welche durch den Vorfall zwar verängstigt, jedoch aufgrund glücklicher Umstände nicht gefährdet wurden. Der Sachschaden an dem Zaun wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Pkw wurde im Heckbereich stark beschädigt. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

