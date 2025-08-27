Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Gas- mit Bremspedal verwechselt - Pkw fährt Böschung hinunter und kollidiert mit Straßenlaterne

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 12.30 Uhr, wollte eine 62-jährige Frau vor einer Praxis in der Schulstraße ihren Pkw parken. Dabei verwechselte sie wohl das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Garagendach, fuhr eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinunter, querte danach die Schulstraße und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Am Garagendach und an der Straßenlaterne sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, welcher noch nicht beziffert werden kann. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie ein Energieversorger im Einsatz.

