Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Lastenfahrrad bleibt an Abschleppseil hängen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.08.2025, kurz vor 16.00 Uhr, wurde einem 60-jährigen Fahrer eines Lastenfahrrades ein Abschleppseil zum Verhängnis. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße aus Richtung Riehen kommend und schleppte mittels eines Abschleppseiles einen Pkw ab. An der Einmündung zum Oberbaselweg bog er nach links ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer eines Lastenfahrrades. Der Fahrer des Lastenfahrrades wollte hinter dem Pkw des 36-Jährigen durchfahren, blieb dabei am Abschleppseil hängen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 60-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden an seinem Lastenfahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Am Pkw des 36-Jährigen sowie an dem abgeschleppten Pkw entstand kein Sachschaden.

