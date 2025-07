Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Mann nach Angriff von Stadtbahnbrücke gestürzt - Zeugen gesucht

Am Freitagabend, 11.07.2025, gegen 21:40 Uhr stürzte ein 20 Jahre alter Mann von der Freiburger Stadtbahnbrücke und hat sich dabei schwer verletzt. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei das 20-jährige Opfer vom Seepark in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen als diesem ein ebenfalls 20 Jahre alter Mann sowie ein 19-Jähriger entgegen kamen. Im weiteren Verlauf soll es zwischen den drei Männern aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit gekommen sein, in dessen Fortgang der Geschädigte im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes von der Stadtbahnbrücke mehr als fünf Meter in die Tiefe gestürzt sei.

Wie es genau zu dem Sturz kam, ist unter anderem Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Freiburg.

Das Opfer zog sich durch den Sturz von der Stadtbahnbrücke schwere Verletzungen zu und wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Beide Tatverdächtige konnten zunächst flüchten, jedoch später festgenommen werden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Seitdem befinden sich die beiden Tatverdächtigen afghanischer Staatsangehörigkeit in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegen genommen.

